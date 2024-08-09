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Беларусь стала председателем в Совете министров внутренних дел стран СНГ

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Заседание совета глав МВД стран СНГ прошло в пятницу в Минске, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Основной задачей Совета министров внутренних дел СНГ является обеспечение координации государств и взаимодействия в борьбе с преступностью, охране правопорядка и других сферах деятельности министерств внутренних дел стран.

На заседании глав МВД СНГ были обсуждены перспективные направления сотрудничества в сфере противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Также был рассмотрен ход выполнения Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024−2028 годы.

Совет министров внутренних дел стран СНГ также принял заявление на тему 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках заседания полномочия Председателя Совета Министров внутренних дел стран СНГ глава МВД Казахстана Ержан Саденов передал своему белорусскому коллеге Ивану Кубракову Почетный знак совета.

8 августа главы делегаций присутствовали на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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