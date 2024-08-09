Беларусь стала председателем в Совете министров внутренних дел стран СНГ

Основной задачей Совета министров внутренних дел СНГ является обеспечение координации государств и взаимодействия в борьбе с преступностью, охране правопорядка и других сферах деятельности министерств внутренних дел стран.
На заседании глав МВД СНГ были обсуждены перспективные направления сотрудничества в сфере противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Также был рассмотрен ход выполнения Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024−2028 годы.
Совет министров внутренних дел стран СНГ также принял заявление на тему 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках заседания полномочия Председателя Совета Министров внутренних дел стран СНГ глава МВД Казахстана Ержан Саденов передал своему белорусскому коллеге Ивану Кубракову Почетный знак совета.
8 августа главы делегаций присутствовали на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.