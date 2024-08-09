Австралия рискует стать 51-м штатом США

Министр обороны Австралии Ричард Марлз в пятницу вынужден был оправдываться: он заявил, что запланированное приобретение подводных лодок не сделает страну обязанной США. Якобы условия первоначальной сделки AUKUS в 2021 году предусматривали «обмен информацией о военно-морских ядерных двигателях», и страны консультировались по этим планам. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе уверен, что эти планы позволят «повысить обороноспособность» страны и одновременно создать собственную промышленную базу, пишет Nikkei Asia.
Китинг также раскритиковал растущее военное присутствие США в Австралии.
Мы полностью потеряем нашу стратегическую автономию, право австралийских правительства и народа определять, где и как в мире они будут реагировать, если позволим США и их военным вытеснить наших военных и отказаться от наших внешнеполитических прерогатив.
На первом этапе («Столп I» соглашения AUKUS) Австралия в 2030-х годах планирует купить у США не менее трех подводных лодок класса «Вирджиния». Она также строит свои собственные лодки, используя технологии Великобритании и США. К 2050-м годам Канберра поставила целью ввести в строй восемь атомных подводных лодок.
AUKUS — трехсторонний пакт о безопасности, подписанный 15 сентября 2021 года Австралией, Великобританией и США. Акроним образован по составу стран-участников. Пакт направлен на противодействие влиянию Китая в акватории Южно-Китайского моря. 9 апреля 2024 года представители военных ведомств стран-членов пакта заявили, что рассмотрят кандидатуры Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии в качестве новых членов блока AUKUS.
Марина Светлова