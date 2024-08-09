Австралия рискует стать 51-м штатом США

Министр обороны Австралии Ричард Марлз в пятницу вынужден был оправдываться: он заявил, что запланированное приобретение подводных лодок не сделает страну обязанной США. Якобы условия первоначальной сделки AUKUS в 2021 году предусматривали «обмен информацией о военно-морских ядерных двигателях», и страны консультировались по этим планам. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе уверен, что эти планы позволят «повысить обороноспособность» страны и одновременно создать собственную промышленную базу, пишет Nikkei Asia.