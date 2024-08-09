Октавиан Цыку лишился поддержки одной из партий блока «Вместе»

«С сожалением констатируем, что проект этого блока сталкивается с противоречиями. Они связаны с закулисными играми и некоторыми неожиданностями на самые важные темы. Это объясняет, почему за последние три месяца мы увидели полное отсутствие деятельности блока», — заявил на брифинге в пятницу лидер CUB Игорь Мунтяну.