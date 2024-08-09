Октавиан Цыку лишился поддержки одной из партий блока «Вместе»

Ранее Цыку объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Молдовы. Он также сообщил о том, что заручился поддержкой в электоральной гонке со стороны партий «Платформа DA», «Лига городов и сообществ» (LOC), «Партии перемен» и CUB, входящих в блок «Вместе».
«С сожалением констатируем, что проект этого блока сталкивается с противоречиями. Они связаны с закулисными играми и некоторыми неожиданностями на самые важные темы. Это объясняет, почему за последние три месяца мы увидели полное отсутствие деятельности блока», — заявил на брифинге в пятницу лидер CUB Игорь Мунтяну.
Он подчеркнул, что возглавляемое им политформирование не поддержит кандидатуру Цыку на выборах президента Молдовы.
«Это решение окончательно отделяет нас от блока “Вместе”.
Ожидается, что окончательное решение о составе блока «Вместе» будет принято на совете политобъединения, который должен состояться в начале следующей недели.