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Британия и США расширили санкции против Беларуси

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Великобритания и Соединенные Штаты Америки расширили санкции в отношении Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Из документа на сайте британского правительства следует, что ограничения распространяются на четырех граждан Беларуси — трех начальников и одного экс-начальника исправительных колоний.

Кроме того, в санкционный список попали три белорусских юрлица — завод «СтанкоГомель», предприятие «Рухсервомотор», а также Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин (НИИЭВМ).

Под рестрикции США в свою очередь попали 19 физических и 14 юридических лиц. В заявлении американского Минфина приводится список некоторых организаций. В частности, речь идет о КБ «Беспилотные вертолеты», заводе «Легмаш», авиакомпаниях «Рада» и «Белканто», ООО «Лазерные приборы и технологии» и ряде других.

Также Вашингтон ввел санкции против самолета, который якобы связан с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

санкции