Британия и США расширили санкции против Беларуси

Из документа на сайте британского правительства следует, что ограничения распространяются на четырех граждан Беларуси — трех начальников и одного экс-начальника исправительных колоний.
Кроме того, в санкционный список попали три белорусских юрлица — завод «СтанкоГомель», предприятие «Рухсервомотор», а также Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин (НИИЭВМ).
Под рестрикции США в свою очередь попали 19 физических и 14 юридических лиц. В заявлении американского Минфина приводится список некоторых организаций. В частности, речь идет о КБ «Беспилотные вертолеты», заводе «Легмаш», авиакомпаниях «Рада» и «Белканто», ООО «Лазерные приборы и технологии» и ряде других.
Также Вашингтон ввел санкции против самолета, который якобы связан с президентом Беларуси Александром Лукашенко.