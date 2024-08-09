Британия и США расширили санкции против Беларуси

Под рестрикции США в свою очередь попали 19 физических и 14 юридических лиц. В заявлении американского Минфина приводится список некоторых организаций. В частности, речь идет о КБ «Беспилотные вертолеты», заводе «Легмаш», авиакомпаниях «Рада» и «Белканто», ООО «Лазерные приборы и технологии» и ряде других.