Колумбус
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мали высылает посла Швеции в 72-часовой срок

Послу Швеции в Бамако Кристине Кюнель предписано покинуть страну в течение 72 часов, заявило в пятницу Министерство иностранных дел Мали. Такое решение продиктовано «враждебным» заявлением шведского министра.

Источник: AP 2023

Согласно Reuters, ранее министр международного сотрудничества и торговли Швеции Йохан Форшелль написал в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что правительство приняло решение о поэтапном прекращении финансовой помощи Мали после того, как та разорвала дипломатические отношения с Украиной. Форшелль считает, что недопустимо поддерживать действия России и «одновременно ежегодно получать несколько сотен миллионов крон помощи на развитие».

Мали и соседние страны Нигер и Буркина-Фасо — в последнее время установили более тесные связи с Россией в ущерб бывшей колониальной державе Франции, региональному тяжеловесу Нигерии и США.

Марина Светлова

дипломатия