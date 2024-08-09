Мали высылает посла Швеции в 72-часовой срок

Согласно Reuters, ранее министр международного сотрудничества и торговли Швеции Йохан Форшелль написал в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что правительство приняло решение о поэтапном прекращении финансовой помощи Мали после того, как та разорвала дипломатические отношения с Украиной. Форшелль считает, что недопустимо поддерживать действия России и «одновременно ежегодно получать несколько сотен миллионов крон помощи на развитие».