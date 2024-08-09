Завершился визит Шавката Мирзиёева в Казахстан. Президент улетел в Ташкент

В рамках пребывания Мирзиёева в Астане лидеры Узбекистана и Казахстана провели встречу в узком кругу и первое заседание Высшего межгосударственного совета. По итогам переговоров принят солидный пакет двусторонних документов. Также состоялась церемония запуска совместных проектов.