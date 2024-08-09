Завершился визит Шавката Мирзиёева в Казахстан. Президент улетел в Ташкент

В рамках пребывания Мирзиёева в Астане лидеры Узбекистана и Казахстана провели встречу в узком кругу и первое заседание Высшего межгосударственного совета. По итогам переговоров принят солидный пакет двусторонних документов. Также состоялась церемония запуска совместных проектов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Узбекистана орден «Алтын Қыран» за исключительный вклад в укрепление узбекско-казахской дружбы. Затем лидеры двух стран приняли участие в церемонии открытия памятника Алишеру Навои в Астане и посетили «Вечер дружбы».
Сегодня президент Узбекистана принял участие в шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, где обозначил приоритетные направления дальнейшего укрепления регионального взаимодействия.
Шавкату Мирзиёеву вручили Почетный знак глав государств стран Центральной Азии за выдающиеся заслуги в развитии дружбы, добрососедства и взаимопонимания в регионе.
На полях саммита состоялась встреча с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
По завершении мероприятий визита в международном аэропорту Астаны высокого гостя проводил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент.