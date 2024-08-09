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Завершился визит Шавката Мирзиёева в Казахстан. Президент улетел в Ташкент

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Казахстане завершились мероприятия государственного визита Шавката Мирзиёева и саммита глав государств Центральной Азии, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В рамках пребывания Мирзиёева в Астане лидеры Узбекистана и Казахстана провели встречу в узком кругу и первое заседание Высшего межгосударственного совета. По итогам переговоров принят солидный пакет двусторонних документов. Также состоялась церемония запуска совместных проектов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Узбекистана орден «Алтын Қыран» за исключительный вклад в укрепление узбекско-казахской дружбы. Затем лидеры двух стран приняли участие в церемонии открытия памятника Алишеру Навои в Астане и посетили «Вечер дружбы».

Сегодня президент Узбекистана принял участие в шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, где обозначил приоритетные направления дальнейшего укрепления регионального взаимодействия.

Шавкату Мирзиёеву вручили Почетный знак глав государств стран Центральной Азии за выдающиеся заслуги в развитии дружбы, добрососедства и взаимопонимания в регионе.

На полях саммита состоялась встреча с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

По завершении мероприятий визита в международном аэропорту Астаны высокого гостя проводил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент.

Шавкат Мирзиеев