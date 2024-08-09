Игорь Комаров и Радий Хабиров обсудили готовность к Единому дню голосования.

Особое внимание полпред уделил развитию диалога с жителями и напомнил позицию Главы государства Владимира Путина: «Цифровизация сама по себе не заменит никаких личных контактов и встреч с людьми. Регулярное общение — важнейший фактор повышения взаимопонимания и доверия между гражданами и местной властью». «В целом в регионе и особенно на местах работу надо делать так, чтобы у людей было желание стать сопричастными к тем процессам и решениям, которые принимает власть. Эффективные грамотные процессы должны строиться, в том числе, на инициативах жителей муниципалитетов. Поэтому нужно больше обращать внимание на общественные организации, на мнение людей, быть с ними в диалоге», — дополнил полпред.