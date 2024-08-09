Игорь Комаров и Радий Хабиров обсудили готовность к Единому дню голосования.

9 августа 2024 года в Уфе полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и глава Башкортостана Радий Хабиров провели совещание по общественно-политическому развитию региона, в ходе которого обсудили готовность избиркомов и правоохранительных органов к Единому дню голосования. Выборы главы республики впервые пройдут три дня — 6, 7 и 8 сентября. Всего в регионе одновременно состоится 218 кампаний, 216 из них — по выборам депутатов городских, районных и сельских советов.
Игорь Комаров напомнил, что ход голосования должен основываться на прозрачных и понятных избирателям процедурах, на четком соблюдении норм законодательства и принципе свободного волеизъявления граждан. В республике почти три миллиона избирателей, будет работать более трех тысяч участков. «На данном этапе надо максимально широко информировать людей о проходящей избирательной кампании, чтобы они смогли проголосовать в удобном формате. Предстоящие выборы — важное событие, оно определит развитие республики на ближайшие годы», — отметил полпред.
Полномочный представитель в целом оценил общественно-политическую ситуацию как стабильную — жители Башкортостана доверяют и широко поддерживают Главу государства Владимира Путина, видят позитивные изменения. Для сохранения спокойствия в дальнейшем важна эффективная миграционная политика: «Нужно обеспечить грамотную социальную и культурную адаптацию иностранных граждан к условиям жизни, учебы и работы в регионе, разработать муниципальные программы, в том числе с помощью некоммерческих организаций».
Особое внимание полпред уделил развитию диалога с жителями и напомнил позицию Главы государства Владимира Путина: «Цифровизация сама по себе не заменит никаких личных контактов и встреч с людьми. Регулярное общение — важнейший фактор повышения взаимопонимания и доверия между гражданами и местной властью». «В целом в регионе и особенно на местах работу надо делать так, чтобы у людей было желание стать сопричастными к тем процессам и решениям, которые принимает власть. Эффективные грамотные процессы должны строиться, в том числе, на инициативах жителей муниципалитетов. Поэтому нужно больше обращать внимание на общественные организации, на мнение людей, быть с ними в диалоге», — дополнил полпред.