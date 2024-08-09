Туск предупредил о возможных последствиях исключения Венгрии из Шенгенской зоны

9 июля в официальном вестнике венгерского правительства был опубликован список стран, граждане которых могут претендовать на «национальную карту» — двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в этот список вошли Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало следствием изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.