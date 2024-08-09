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Туск предупредил о возможных последствиях исключения Венгрии из Шенгенской зоны

Премьер Польши Дональд Туск: Венгрия — не единственная страна, выдающая визы белорусам и россиянам.

Источник: РИА "Новости"

Исключение Венгрии из Шенгенской зоны может инициировать процесс её выхода из Европейского союза, сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.

Исключение из Шенгенского соглашения — это начало исключения из Европейского союза. Я был бы осторожным с исключением стран из Европейского союза.

Дональд Туск
премьер-министр Польши (цитата по РИА «Новости»)

Польский премьер-министр также отметил: «Кажется, что нарушены правила европейского права. Но Венгрия — это не единственная страна, которая выдает визы белорусам и россиянам».

Ранее группа из 67 депутатов Европарламента направила письменное обращение к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой принять меры против Венгрии из-за предполагаемого снижения визовых требований для ряда стран, включая Россию и Белоруссию.

Недавно Financial Times сообщило, что Манфред Вебер, возглавляющий крупнейшую фракцию Европарламента — Европейскую народную партию, призвал европейских лидеров принять меры против Венгрии из-за предполагаемого упрощения визового режима для россиян. Вебер предложил обсудить этот вопрос на следующем саммите европейских лидеров в октябре.

Визовые послабления, по словам Манфреда Вебера, позволят «российским шпионам» беспрепятственно въезжать в Европейский союз.

Кроме того, министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген выступил за введение погранконтроля с Венгрией на всех границах Европейского союза из-за решения Будапешта о включении россиян и белорусов в программу упрощенного получения долгосрочных виз.

9 июля в официальном вестнике венгерского правительства был опубликован список стран, граждане которых могут претендовать на «национальную карту» — двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в этот список вошли Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало следствием изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.

Нина Лютикова

ЕС