Туск предупредил о возможных последствиях исключения Венгрии из Шенгенской зоны

Исключение Венгрии из Шенгенской зоны может инициировать процесс её выхода из Европейского союза, сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
Исключение из Шенгенского соглашения — это начало исключения из Европейского союза. Я был бы осторожным с исключением стран из Европейского союза.
Польский премьер-министр также отметил: «Кажется, что нарушены правила европейского права. Но Венгрия — это не единственная страна, которая выдает визы белорусам и россиянам».
Ранее группа из 67 депутатов Европарламента направила письменное обращение к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой принять меры против Венгрии из-за предполагаемого снижения визовых требований для ряда стран, включая Россию и Белоруссию.
Недавно Financial Times сообщило, что Манфред Вебер, возглавляющий крупнейшую фракцию Европарламента — Европейскую народную партию, призвал европейских лидеров принять меры против Венгрии из-за предполагаемого упрощения визового режима для россиян. Вебер предложил обсудить этот вопрос на следующем саммите европейских лидеров в октябре.
Визовые послабления, по словам Манфреда Вебера, позволят «российским шпионам» беспрепятственно въезжать в Европейский союз.
Кроме того, министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген выступил за введение погранконтроля с Венгрией на всех границах Европейского союза из-за решения Будапешта о включении россиян и белорусов в программу упрощенного получения долгосрочных виз.
9 июля в официальном вестнике венгерского правительства был опубликован список стран, граждане которых могут претендовать на «национальную карту» — двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в этот список вошли Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало следствием изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.
Нина Лютикова