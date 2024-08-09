В Германии призвали к срочной отставке Бербок из-за визового скандала

Позднее представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер подтвердил, что неназванные сотрудники немецкого министерства допустили ошибки при выдаче виз афганским гражданам, пожелавшим эвакуироваться в Германию за покидавшими страну немецкими и американскими военными. В то же время он уточнил, что ему известно приблизительно о 24 случаях, лишь в трех из которых прокуратурой Берлина и города Котбус было начато расследование.