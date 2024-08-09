В Германии призвали к срочной отставке Бербок из-за визового скандала

«Она (Бербок) погружается в трясину визовых и кумовских скандалов — и все же остается на своем посту… Мы говорим коротко и ясно: Бербок так же неприемлема, как и (министр экономики ФРГ) Хабек, и должна немедленно уйти в отставку», — говорится в сообщении.
Ранее немецкое издание Business Insider сообщило, что сотрудники визового отдела посольства ФРГ в Пакистане выдавали визы афганцам без должных документов. Кроме того, посольство якобы замешано в конфликте интересов и кумовстве. Так, с дипведомством в Исламабаде сотрудничает некий немецкий адвокат, оказывающая в то же время юридические услуги упомянутым афганцам. Отмечается, что юрист — супруга высокопоставленного сотрудника по вопросам визового права в МИД ФРГ.
В июне издание Focus сообщило, что прокуратура Берлина и города Котбус начали расследование в отношении сотрудников МИД ФРГ в связи с выдачей разрешений въехать в страну тысячам мигрантов с поддельными документами или некомплектом оных.
Позднее представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер подтвердил, что неназванные сотрудники немецкого министерства допустили ошибки при выдаче виз афганским гражданам, пожелавшим эвакуироваться в Германию за покидавшими страну немецкими и американскими военными. В то же время он уточнил, что ему известно приблизительно о 24 случаях, лишь в трех из которых прокуратурой Берлина и города Котбус было начато расследование.
Однако представители федеральной полиции затем частично опровергли в разговоре с Focus слова Фишера. Так, расследование правоохранителей касается непосредственно нескольких высокопоставленных должностных лиц МИД, которые подозреваются в выдаче прямых указаний посольствам и консульствам в упрощенном порядке выдавать визы лицам из Сирии, Афганистана и Турции, имеющих неполный или сомнительный комплект документов.