В Турции обсудят блокировку Instagram* и запрет TikTok

Соцсеть Instagram* после блокировки доступа к ней согласилась открыть представительство в Турции, сообщил ранее глава комитета парламента страны по цифровым СМИ Хусейин Яйман. Депутаты парламента Турции находятся в отпуске до 1 октября, тем не менее, оппозиция призвала ранее созвать парламент на внеочередное заседание для обсуждения ситуации с блокировкой соцсети Instagram*.
«Шестнадцатого августа в 10.30 комитет по цифровым СМИ парламента соберется для обсуждения блокировки Instagram* и (возможного — ред.) закрытия доступа к TikTok», — пишет газета.
По ее данным, по итогам заседания ожидаются важные решения по соцсетям.
В мае TikTok избежал блокировки в Турции, назначив представителя в стране.
Сотрудничество турецких властей с руководством соцсети Instagram*, доступ к которой в Турции заблокировали со 2 августа, пока не вышло на желаемый уровень, наблюдается «цифровой фашизм» со стороны соцсети, заявил в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган. Сроки разблокировки доступа к Instagram* на территории Турции зависят от того, как скоро руководство соцсети устранит нарушения и приведет свою деятельность в соответствие с турецким законодательством, заявил ранее министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.
Еще одна принадлежащая Meta* соцсеть Threads недоступна в Турции с 29 апреля в связи с решением турецкого регулятора, его недовольство вызвало автоматическое объединение аккаунтов пользователей Threads и Instagram*. Также Meta* оштрафовали на сумму более 1,2 миллиарда турецких лир (более 38 миллионов долларов) по итогам нескольких разбирательств.
Турецким компаниям следует задуматься над созданием местной социальной сети, заявил в понедельник глава Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Тридцать первого июля Алтун осудил соцсеть Instagram* за то, что она активно препятствует пользователям, публикующим сообщения с соболезнованиями после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
** движение признано экстремистским и запрещено в России