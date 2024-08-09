В Турции обсудят блокировку Instagram* и запрет TikTok

Сотрудничество турецких властей с руководством соцсети Instagram*, доступ к которой в Турции заблокировали со 2 августа, пока не вышло на желаемый уровень, наблюдается «цифровой фашизм» со стороны соцсети, заявил в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган. Сроки разблокировки доступа к Instagram* на территории Турции зависят от того, как скоро руководство соцсети устранит нарушения и приведет свою деятельность в соответствие с турецким законодательством, заявил ранее министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.