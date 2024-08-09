Кориненко: референдум Санду — предвыборная манипуляция

«В нормальных странах референдум проводят только тогда, когда государство уже готово к вступлению в ЕС. Мы сегодня даже не на первой ступеньке к вступлению, поэтому тратить деньги и агитировать за еврореферендум сейчас не стоило бы, но президент думает по-другому».