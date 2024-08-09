Кориненко: референдум Санду — предвыборная манипуляция

Евросоюзу пришлось подарить нашей стране статус кандидата только из-за вооруженного конфликта в соседнем государстве. Молдову впустили в предбанник ЕС, и это единственное, чем может похвастаться Майя Санду, заявил в комментарии для Sputnik Молдова историк, политолог Александр Кориненко.
«Она монополизировала тему евроинтеграции, показывая гражданам, что только она может привести Молдову в ЕС. С помощью еврореферендума Санду попыталась загнать в ловушку проевропейские партии, которые должны были бы поддержать ее».
По его словам, одни проевропейские партии решили бойкотировать референдум, а другие призвали голосовать против евроинтеграции. С похожей позицией выступают и оппозиционные партии, которые считают еврореферендум предвыборной манипуляцией, позволяющей нынешнему президенту переизбраться с первого тура.
«В нормальных странах референдум проводят только тогда, когда государство уже готово к вступлению в ЕС. Мы сегодня даже не на первой ступеньке к вступлению, поэтому тратить деньги и агитировать за еврореферендум сейчас не стоило бы, но президент думает по-другому».
Кориненко уверен, что власти попытаются мнение меньшинства выдать за мнение большинства. Руководство страны может снизить явку на референдуме для того, чтобы обойти бойкот оппозиционных партий, считает политолог.
Напомним, республиканский конституционный референдум и выборы президента Молдовы состоятся 20 октября. На референдум будет вынесен вопрос об изменении Конституции республики: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?».