Захарова указала на понимание Африкой террористической сущности Киева

7 августа Нигер обвинил Украину в поддержке терроризма. Страна приняла решение разорвать дипотношения с государством, после того как украинский посол в Сенегале Юрий Пивоваров поддержал сепаратистское движение повстанцев-туарегов, напавших на военнослужащих Сил обороны и безопасности Мали в районе Тинзауатен на границе с Алжиром.