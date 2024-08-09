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Захарова указала на понимание Африкой террористической сущности Киева

Решение Нигера разорвать дипломатические отношения с Украиной говорит о том, что среди африканских государств растет понимание террористической сущности Киева. Об этом в пятницу, 9 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Разрыв уже второй африканской страной дипломатических отношений с Украиной наглядно свидетельствует о растущем понимании государствами континента террористической сущности киевского режима», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

По словам дипломата, Нигер принял соответствующее решение вслед за Мали из-за поддержки Киева террористических группировок, совершивших нападение на малийских военнослужащих на севере страны в конце июля.

Захарова уточнила, что нигерское правительство заявило о намерении обратиться в Совет Безопасности (СБ) ООН для принятия решения касательно агрессии киевских властей и их спонсоров.

7 августа Нигер обвинил Украину в поддержке терроризма. Страна приняла решение разорвать дипотношения с государством, после того как украинский посол в Сенегале Юрий Пивоваров поддержал сепаратистское движение повстанцев-туарегов, напавших на военнослужащих Сил обороны и безопасности Мали в районе Тинзауатен на границе с Алжиром.

Малийские власти сообщили, что разрывают дипотношения с Киевом 4 августа. Отмечается, что причиной стало заявление представителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрея Юсова о содействии вооруженным группировкам, которые напали в конце июля на военнослужащих Сил обороны и безопасности Мали в районе Тин-Зауатин на границе с Алжиром.

По словам официального представителя РФ Марии Захаровой, этот случай показал, что руководство Мали прямо обвинило Киев в терроризме. Страны Глобального Юга начинают понимать, что представляет собой киевский режим, отметила она.

При этом она отметила, что Киев решил открыть «второй фронт» против РФ, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве государствах Африки.

Захарова Мария