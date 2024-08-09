Захарова указала на понимание Африкой террористической сущности Киева

«Разрыв уже второй африканской страной дипломатических отношений с Украиной наглядно свидетельствует о растущем понимании государствами континента террористической сущности киевского режима», — сказала она в беседе с «РИА Новости».
Захарова уточнила, что нигерское правительство заявило о намерении обратиться в Совет Безопасности (СБ) ООН для принятия решения касательно агрессии киевских властей и их спонсоров.
7 августа Нигер обвинил Украину в поддержке терроризма. Страна приняла решение разорвать дипотношения с государством, после того как украинский посол в Сенегале Юрий Пивоваров поддержал сепаратистское движение повстанцев-туарегов, напавших на военнослужащих Сил обороны и безопасности Мали в районе Тинзауатен на границе с Алжиром.
Малийские власти сообщили, что разрывают дипотношения с Киевом 4 августа. Отмечается, что причиной стало заявление представителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрея Юсова о содействии вооруженным группировкам, которые напали в конце июля на военнослужащих Сил обороны и безопасности Мали в районе Тин-Зауатин на границе с Алжиром.
По словам официального представителя РФ Марии Захаровой, этот случай показал, что руководство Мали прямо обвинило Киев в терроризме. Страны Глобального Юга начинают понимать, что представляет собой киевский режим, отметила она.
При этом она отметила, что Киев решил открыть «второй фронт» против РФ, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве государствах Африки.