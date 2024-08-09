Кадырову вручили премию Людвига Нобеля

«В пятницу я встретился с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, главным тренером сборной России, Героем Труда Российской Федерации Ириной Винер. Она прибыла в Грозный во главе делегации для выполнения почетной миссии — вручения премии Людвига Нобеля. Мне было очень приятно получить из рук Ирины Александровны эту престижную награду. Она вручена за выдающиеся профессиональные достижения», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что в ходе встречи Ирина Винер поделилась своими впечатлениями о Грозном. «Она была приятно удивлена красотой столицы, чистотой и порядком на улицах. Лично для меня это наилучшая похвала», — добавил глава республики.
О премии
Премия Людвига Нобеля была учреждена в Санкт-Петербурге в 1888 году. Изначально «Товарищество братьев Нобель» раз в пять лет вручало золотые медали в память об инженере и промышленнике Людвиге Нобеле, брате Альфреда, за исследования и разработки в области науки и техники. В 1917 году премия прекратила свое существование вместе с национализацией предприятий семьи Нобелей.
В 2005 году премию возродил учрежденный в том же году Фонд Людвига Нобеля. Как утверждается в положении о премии, она вручается знаковым личностям современности за выдающиеся профессиональные достижения. За этот период ее лауреатами стали более 70 человек, среди которых артисты, музыканты, поэты, ученые, врачи, космонавты, политики, меценаты, сообщает ТАСС.