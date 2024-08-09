Кадырову вручили премию Людвига Нобеля

Премия Людвига Нобеля была учреждена в Санкт-Петербурге в 1888 году. Изначально «Товарищество братьев Нобель» раз в пять лет вручало золотые медали в память об инженере и промышленнике Людвиге Нобеле, брате Альфреда, за исследования и разработки в области науки и техники. В 1917 году премия прекратила свое существование вместе с национализацией предприятий семьи Нобелей.