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Кадырову вручили премию Людвига Нобеля

Глава Чечни Рамзан Кадыров удостоен премии Людвига Нобеля. Награда вручена ему за выдающиеся профессиональные достижения, рассказал политик.

Источник: РИА "Новости"

«В пятницу я встретился с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, главным тренером сборной России, Героем Труда Российской Федерации Ириной Винер. Она прибыла в Грозный во главе делегации для выполнения почетной миссии — вручения премии Людвига Нобеля. Мне было очень приятно получить из рук Ирины Александровны эту престижную награду. Она вручена за выдающиеся профессиональные достижения», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что в ходе встречи Ирина Винер поделилась своими впечатлениями о Грозном. «Она была приятно удивлена красотой столицы, чистотой и порядком на улицах. Лично для меня это наилучшая похвала», — добавил глава республики.

О премии

Премия Людвига Нобеля была учреждена в Санкт-Петербурге в 1888 году. Изначально «Товарищество братьев Нобель» раз в пять лет вручало золотые медали в память об инженере и промышленнике Людвиге Нобеле, брате Альфреда, за исследования и разработки в области науки и техники. В 1917 году премия прекратила свое существование вместе с национализацией предприятий семьи Нобелей.

В 2005 году премию возродил учрежденный в том же году Фонд Людвига Нобеля. Как утверждается в положении о премии, она вручается знаковым личностям современности за выдающиеся профессиональные достижения. За этот период ее лауреатами стали более 70 человек, среди которых артисты, музыканты, поэты, ученые, врачи, космонавты, политики, меценаты, сообщает ТАСС.

Кадыров Рамзан