Медведев жестко высказался после статьи Вild об использовании танков ФРГ

«Немецкая газета Bild опубликовала реваншистскую статью, в которой с гордостью объявила о возвращении немецких танков на русскую землю. В ответ мы сделаем все, чтобы новейшие российские танки оказались на площади Республики (площадь в Берлине перед Рейхстагом — ред.)», — написал Медведев в англоязычном аккаунте в соцсети X.
Ранее Bild сообщило, что в Курской области было замечено как минимум три немецких БМП Marder ВСУ. В свою очередь глава комитета по обороне бундестага ФРГ Маркус Фабер попытался оправдать использование Украиной немецкого оружия, заявив, что после передачи это оружие, включая танки Leopard 2, становится украинским.