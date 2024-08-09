Медведев жестко высказался после статьи Вild об использовании танков ФРГ

«Немецкая газета Bild опубликовала реваншистскую статью, в которой с гордостью объявила о возвращении немецких танков на русскую землю. В ответ мы сделаем все, чтобы новейшие российские танки оказались на площади Республики (площадь в Берлине перед Рейхстагом — ред.)», — написал Медведев в англоязычном аккаунте в соцсети X.