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Медведев жестко высказался после статьи Вild об использовании танков ФРГ

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после статьи издания Bild об использовании немецкой военной техники на территории России пообещал сделать все возможное, чтобы новейшие российские танки оказались на площади перед Рейхстагом в центре Берлина.

Источник: РИА "Новости"

«Немецкая газета Bild опубликовала реваншистскую статью, в которой с гордостью объявила о возвращении немецких танков на русскую землю. В ответ мы сделаем все, чтобы новейшие российские танки оказались на площади Республики (площадь в Берлине перед Рейхстагом — ред.)», — написал Медведев в англоязычном аккаунте в соцсети X.

Ранее Bild сообщило, что в Курской области было замечено как минимум три немецких БМП Marder ВСУ. В свою очередь глава комитета по обороне бундестага ФРГ Маркус Фабер попытался оправдать использование Украиной немецкого оружия, заявив, что после передачи это оружие, включая танки Leopard 2, становится украинским.

Медведев Дмитрий