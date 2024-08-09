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США объявили о пакете помощи Украине на сумму $125 млн

Минобороны США объявило о новом пакете помощи Украине на сумму $125 млн, следует из пресс-релиза на сайте ведомства. В пакет войдут ракеты Stringer, боеприпасы для РСЗО Himars и артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм.

Источник: AP 2023

В пакет также войдут ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и АТ-4, колесные военные автомобили HMMWV, боеприпасы для стрелкового оружия, взрывные устройства, а также запасные части для ремонта военной техники.

Этот пакет стал 63-м траншем для Украины со стороны США с августа 2021 года. В начале июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявляла о пакете военной помощи на сумму $2,2 млрд.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины, — в онлайн-трансляции «Ъ».