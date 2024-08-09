США объявили о пакете помощи Украине на сумму $125 млн

В пакет также войдут ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и АТ-4, колесные военные автомобили HMMWV, боеприпасы для стрелкового оружия, взрывные устройства, а также запасные части для ремонта военной техники.
Этот пакет стал 63-м траншем для Украины со стороны США с августа 2021 года. В начале июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявляла о пакете военной помощи на сумму $2,2 млрд.
О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины, — в онлайн-трансляции «Ъ».