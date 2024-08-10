Лукашенко призвал белорусов не переживать по поводу возможной войны

«По поводу войны — не волнуйтесь, на нас пока никто не наступает. Попробовали там (украинская сторона на границе — ред.) натопыриться — мы в ответ. Они ушли — мы ушли. Мы реагируем. У нас сегодня есть, чем ответить. Они не дураки, тоже это понимают. Они знают, что батька батькой (с белорусского языка “отец” — ред.), а шарахнуть может… Успокойтесь, живите и работайте спокойно», — сказал Лукашенко в пятницу во время поездки в Шкловский район Могилевской области, где пообщался с местным населением. Видео беседы опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».