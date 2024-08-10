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Лукашенко призвал белорусов не переживать по поводу возможной войны

МИНСК, 9 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов не переживать излишне по поводу возможности боевых действий в отношении республики, заявив, что у Минска есть, чем ответить тем, кто против него захочет «натопыриться».

Источник: © РИА Новости

«По поводу войны — не волнуйтесь, на нас пока никто не наступает. Попробовали там (украинская сторона на границе — ред.) натопыриться — мы в ответ. Они ушли — мы ушли. Мы реагируем. У нас сегодня есть, чем ответить. Они не дураки, тоже это понимают. Они знают, что батька батькой (с белорусского языка “отец” — ред.), а шарахнуть может… Успокойтесь, живите и работайте спокойно», — сказал Лукашенко в пятницу во время поездки в Шкловский район Могилевской области, где пообщался с местным населением. Видео беседы опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко пообещал, что если будет «какое-то обострение», то «задолго» проинформирует об этом население.

Минск на фоне зафиксированной в конце июня военной активности Украины в приграничье принял решения по усилению южной границы, но позже Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она ранее перебросила к границе с Белоруссией. Лукашенко поручил в свою очередь отвести белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.

Лукашенко Александр