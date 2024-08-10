Лукашенко обратился к белорусам по поводу возможных боевых действий

«По поводу войны — не волнуйтесь, на нас пока никто не наступает. Попробовали там (украинская сторона на границе) натопыриться — мы в ответ. Они ушли — мы ушли. Мы реагируем. У нас сегодня есть чем ответить», — отметил Лукашенко.
Кроме того, Александр Лукашенко пообещал, что если будет «какое-то обострение», то «задолго» проинформирует об этом население страны.
Ранее белорусский лидер заявил, что Вашингтон может использовать конфликт на Ближнем Востоке, чтобы развязать третью мировую войну. По его словам, страны Содружества независимых государств (СНГ) должны помнить, что для достижения своих целей в Вашингтоне готовы на организацию государственных переворотов.