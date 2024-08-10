Лукашенко обратился к белорусам по поводу возможных боевых действий

«По поводу войны — не волнуйтесь, на нас пока никто не наступает. Попробовали там (украинская сторона на границе) натопыриться — мы в ответ. Они ушли — мы ушли. Мы реагируем. У нас сегодня есть чем ответить», — отметил Лукашенко.