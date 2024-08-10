Туск назвал исключение Венгрии из Шенгена началом выхода из ЕС

Ранее группа из 67 депутатов Европарламента направила письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием принять меры в отношении Венгрии в связи с предполагаемым ослаблением визовых требований для ряда стран, включая Россию и Белоруссию.
«Исключение из Шенгенского соглашения — это начало исключения из Европейского союза. Я был бы осторожным с исключением стран из Европейского союза», — сказал Туск.
При этом он отметил, что в ЕС есть и другие страны, которые выдают визы гражданам РФ и Белоруссии.
«Кажется, что нарушены правила европейского права. Но Венгрия — это не единственная страна, которая выдает визы белорусам и россиянам», — сказал польский премьер.
Ранее газета Financial Times писала, что председатель крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии, Манфред Вебер призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на «национальную карту» — двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.