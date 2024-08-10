В США рассказали о политическом наследии Байдена

По мнению журналистов, Байден производит впечатление «лидера военного времени». Пооитик посвятил большую часть президентского срока мобилизации общественного мнения вокруг конфликтов на Украине и в секторе Газа.
21 июля Джо Байден сообщил о намерении покинуть предвыборную гонку. Он сосредоточится на исполнении обязанностей до конца срока. В качестве своей преемницы на пост главы государства от демократов Байден представил действующего вице-президента страны Камалу Харрис.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что пока Байдену подбирают замену, он продолжает оставаться на посту. Таким образом, он стал «хромой уткой». При этом на ближайшие полгода у него полностью развязаны руки, и под диктовку окружения он может творить что угодно. С последствиями же придется разбираться преемнику Байдена.