В США рассказали о политическом наследии Байдена

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что пока Байдену подбирают замену, он продолжает оставаться на посту. Таким образом, он стал «хромой уткой». При этом на ближайшие полгода у него полностью развязаны руки, и под диктовку окружения он может творить что угодно. С последствиями же придется разбираться преемнику Байдена.