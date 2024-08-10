Канада ввела санкции против сына президента Белоруссии

«Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня (в пятницу — ред.) объявила, что Канада вводит санкции против десяти лиц и шести организаций в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Белоруссия). Эти лица подвергаются санкциям в четвертую годовщину сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии», — следует из заявления министерства.