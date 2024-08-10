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Канада ввела санкции против сына президента Белоруссии

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Канады заявило о расширении санкций против Белоруссии, добавив в свой перечень сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая Лукашенко, а также девять других физических лиц и шесть компаний.

«Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня (в пятницу — ред.) объявила, что Канада вводит санкции против десяти лиц и шести организаций в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Белоруссия). Эти лица подвергаются санкциям в четвертую годовщину сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии», — следует из заявления министерства.

Среди физлиц и компаний, внесенных в список, также значатся: Павел Муравейко, начальник генштаба ВС Беларуси и первый заместитель министра обороны страны; судья Виталий Синило; компания-производитель сельскохозяйственной техники «Гомсельмаш»; ОАО «Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин».

санкции