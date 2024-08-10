На Западе забили тревогу из-за решения Венгрии по России

В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на «национальную карту» — двухлетнюю рабочую визу. В число таких государств вошли Россия и Белоруссия Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.
«Малозаметные перемены в миграционной политике Венгрии, вероятно, будут еще более проблемными с точки зрения Европы», — написал Дегутис.
Как отметил журналист, на Западе уже поспешили обвинить Венгрию в мнимой угрозе безопасности Евросоюза. Тем не менее, по словам Дегутиса, странам конфедерации будет сложно что-либо противопоставить решениям Венгрии из-за ее председательства в организации до конца года.
Ранее газета Financial Times писала, что председатель крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии, Манфред Вебер призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.