Как отметил журналист, на Западе уже поспешили обвинить Венгрию в мнимой угрозе безопасности Евросоюза. Тем не менее, по словам Дегутиса, странам конфедерации будет сложно что-либо противопоставить решениям Венгрии из-за ее председательства в организации до конца года.