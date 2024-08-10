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CBS: самолет Трампа направили в другой аэропорт из-за технической неисправности

Источник: Российская газета

Самолет экс-президента США Дональда Трампа перенаправлен в другой аэропорт из-за технической неисправности. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источник.

«Пилоты были вынуждены отказаться от посадки в Бозмене (штат Монтана) из-за технической неисправности… Частный самолет приземлился в Биллингсе днем девятого августа», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

Отмечается, что Бозмен находится примерно в 240 километрах от Биллингса.

Напомним, 13 июля политика пытались убить во время предвыборного митинга в городе Батлер. К счастью, пуля задело только ухо. Трамп заявил, что выжил благодаря чуду.

Выборы президента США состоятся пятого ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут Дональд Трамп, а от демократов — Камала Харрис.