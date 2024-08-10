Ранее помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод встретился с турецкими коллегами. Чиновник указал на то, что Турция должна более усердно работать над ограничением торговли с Россией. Позднее он заявил газете Financial Times, что Анкару могут ждать последствия при отсутствии прогресса.
«Турции необходимо как можно скорее выйти из НАТО и основать пакт с Россией, Китаем, Индией», — предложил один из пользователей.
«В отношении России не должно быть никаких санкций», — поддержал другой читатель.
«Турция однозначно должна быть на стороне России», — выразил мнение третий комментатор.
«Наше государство — не американская колония. Я считаю, что мы на правильном пути» — написал четвертый пользователь.
«Русские и Путин заслуживают в тысячи раз больше доверия, чем США и их президенты-марионетки <…>. Надеюсь, наше сотрудничество будет и дальше расширяться», — предложил еще один читатель.
«Этот пес считает турецкое государство своим штатом?» — задался вопросом другой комментатор.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.