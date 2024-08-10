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Лукашенко поздравил народного артиста СССР Олега Стриженова с 95-летием

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР Олега Стриженова с 95-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Ваше творчество, в котором воплотились лучшие традиции советской кинематографической школы, завоевало любовь зрителя и признание профессионалов. Сыгранные Вами роли являются эталоном актерского мастерства, вдохновляют и радуют многочисленных преданных поклонников. В Беларуси высоко оценивают Вашу плодотворную деятельность на ниве искусства. Пусть она и впредь способствует расширению и обогащению культурных связей между нашими народами», — говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал Олегу Стриженову доброго здоровья, благополучия и долголетия.

Лукашенко Александр