Лукашенко поздравил народного артиста СССР Олега Стриженова с 95-летием

«Ваше творчество, в котором воплотились лучшие традиции советской кинематографической школы, завоевало любовь зрителя и признание профессионалов. Сыгранные Вами роли являются эталоном актерского мастерства, вдохновляют и радуют многочисленных преданных поклонников. В Беларуси высоко оценивают Вашу плодотворную деятельность на ниве искусства. Пусть она и впредь способствует расширению и обогащению культурных связей между нашими народами», — говорится в поздравлении.