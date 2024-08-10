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Трамп назвал Харрис глупой из-за отказа общаться со СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал свою соперницу, действующего вице-президента Камалу Харрис, глупой, поскольку она отказывается общаться со СМИ.

Источник: AP 2023

«Она отказалась дать хоть одно интервью. Знаете почему? Потому что она тупая, она не будет проводить пресс-конференцию. Она этого не сделает», — сказал он, выступая перед своими сторонниками в Монтане.

Напарник Трампа по предвыборной гонке и кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Харрис «скрыта» от американских СМИ и народа. Он отметил, что она никогда не выступает без подготовленного текста речи и всегда читает с телесуфлера.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с республиканцем Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США Харрис. Кандидатом в президенты США от республиканцев выдвинут Трамп.

Трамп Дональд