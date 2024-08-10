Статья Токаева о ЦА, переговоры в Астане, запасы урана: что пишут мировые СМИ о Казахстане

— Центральная Азия стремительно превращается в ключевое звено глобальных транспортных коммуникаций. Прежде всего это многообещающий китайский проект «Один пояс, один путь» и международный транспорт­ный коридор «Север — Юг», в которые в той или иной степени вовлечены все страны региона. Сегодня наши государства продвигают и другие перспективные идеи по формированию новых транспортных коридоров. Казахстан совместно с партнерами активно развивает Транс­каспийский международный транспортный маршрут, объемы перевозок по которому в среднесрочной перспективе могут быть увеличены в пять раз, — говорится в статье.