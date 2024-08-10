Статья Токаева о ЦА, переговоры в Астане, запасы урана: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АЗЕРТАДЖ: Настало время для позиционирования ЦА как регионального актора международных отношений
Государства Центральной Азии смогли выработать свою прагматичную стратегию внешнеполитических взаимоотношений, которая создала стабилизирующий баланс межстрановых и межрегиональных интересов, и позволила стать полноправными участниками глобальных процессов, сообщает информационное агентство АЗЕРТАДЖ, ссылаясь на статью Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Ренессанс Центральной Азии: на пути к устойчивому развитию и процветанию», опубликованной в газете «Казахстанская правда».
-Убежден, настало время для позиционирования Центральной Азии не только в качестве связующего звена между Азией и Европой, но и как отдельного регионального актора международных отношений, способного стать новым центром глобального притяжения, — заявил Президент Казахстана.
Trend: Казахстан совместно с партнерами активно развивает ТМТМ — Токаев
Казахстан совместно с партнерами активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, или Средний коридор), сообщает Trend со ссылкой на статью Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию».
— Центральная Азия стремительно превращается в ключевое звено глобальных транспортных коммуникаций. Прежде всего это многообещающий китайский проект «Один пояс, один путь» и международный транспортный коридор «Север — Юг», в которые в той или иной степени вовлечены все страны региона. Сегодня наши государства продвигают и другие перспективные идеи по формированию новых транспортных коридоров. Казахстан совместно с партнерами активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут, объемы перевозок по которому в среднесрочной перспективе могут быть увеличены в пять раз, — говорится в статье.
Токаев отмечает, что регион имеет все возможности стать одним из важнейших транспортно-логистических и транзитных хабов на планете, пишет азербайджанское информационное агентство.
УзА: Лидеры Узбекистана и Казахстана подвели итоги плодотворных переговоров
На встрече с представителями средств массовой информации Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поделились своими оценками состоявшихся переговоров, сообщает узбекское информационное агентство УзА.
Глава Узбекистана отметил, что благодаря совместным системным и практическим усилиям удалось поднять узбекско-казахстанское сотрудничество на высочайший уровень союзнических отношений. В ходе переговоров были достигнуты конкретные договоренности о дальнейшем углублении сотрудничества в сферах торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, культуры, пишет агентство.
Также особое внимание было уделено активизации межрегиональных связей.
Отдельное внимание уделено укреплению взаимодействия в области культуры, молодежи, туризма, науки, образования и спорта. Стороны выразили готовность в следующем году организовать перекрестные дни культуры, совместные кинофестивали, концерты мастеров искусств двух стран, сообщает информационное агентство.
Trend: Всемирный банк готовит новую Рамочную программу сотрудничества с Казахстаном — постоянный представитель
Группа Всемирного банка готовит новую страновую Рамочную программу партнерства с Казахстаном на предстоящий пятилетний период. Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане и Туркменистане Андрей Михнев.
— В настоящее время мы готовим новую страновую Рамочную программу партнерства на предстоящий пятилетний период, и, конечно, мы будем делать это после консультаций со всеми партнерами как из государственного, так и из негосударственного сектора, — сказал постоянный представитель.
Андрей Михнев отметил, что партнерство Группы Всемирного банка в Казахстане насчитывает более 30 лет и руководствуется страновой Рамочной программой партнерства (CPF) на 2020−2025 годы. Также он сообщил, что с периода работы в Казахстане Международный банк реконструкции и развития (МБРР) поддержал свыше 50 проектов на сумму более $8 млрд, пишет информационное агентство.
ТАСС: КТК с января по июль транспортировал 16 млн тонн нефти с месторождения Тенгиз
Каспийский трубопроводный консорциум с января по июль транспортировал по нефтепроводу 16 млн тонн нефти с месторождения Тенгиз в Казахстане, сообщает российское информационное агентство ТАСС.
Об этом говорится в сообщении КТК по итогам встречи генерального директора компании Николая Горбаня и генерального менеджера по маркетингу и транспорту «Тенгизшевройла» Лори Саско, уточняет агентство.
«Тенгизшевройл» реализует проект будущего расширения — проект управления устьевым давлением для увеличения объемов добычи нефти.
КТК, в свою очередь, готов к приему дополнительных объемов. Как подчеркнул генеральный директор КТК, нефтепроводная система способна транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год — через РФ, пишет ТАСС.
Agenzia Nova: Министерство энергетики Казахстана предоставило обновленную информацию о запасах урана
Национальная компания «Казатомпром», добывает уран на 26 участках 13 месторождений в Туркестанской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях, сообщает итальянское информационное агентство Agenzia Nova со ссылкой на данные Министерства энергетики РК.
Компания «гордится тем, что ее усилия в области поиска и разведки урановых месторождений приносят свои результаты, помогая укрепить позиции Казахстана как ведущего мирового лидера в урановой отрасли», пишет агентство, цитируя председателя правления компании «Казатомпром» Меиржана Юсупова.