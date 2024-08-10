В приграничных регионах ввели режим КТО. Военная операция на Украине, день 899-й

Режим контртеррористической операции ввели в Белгородской, Брянской и Курской областях. Вертолеты армейской авиации Ми-28НМ ударили по украинским подразделениям в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Наступление Украины в Курской области получило «зеленый свет» от западных союзников, в первую очередь Германии и США, пишет Politico. Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС. «Газета.Ru» ведет хронику событий.