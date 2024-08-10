В приграничных регионах ввели режим КТО. Военная операция на Украине, день 899-й

9:04 Российские военные уничтожили бронеавтомобиль MaxxPro Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.
8:59 В зоне специальной военной операции на Украине испытали новую беспилотную гусеничную платформу для подвоза боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
8:46 ❗️ Средства ПВО РФ за ночь сбили 32 украинских БПЛА, из них 26 — над Курской областью, заявили в МО РФ.
8:37 Новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 переданы Минобороны РФ, сообщает ОАК.
8:33 Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС, на станции обнаружены предположительные фрагменты сбитых ракет, сообщило постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене.
8:20 Режим контртеррористической операции ввели в Курской, Брянской и Белгородской областях.
8:14 Атака украинских войск, вооруженных с помощью НАТО, на приграничный район Курской области получила одобрение Запада, в первую очередь Германии и США, пишет Politico.
8:02 Российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удары по украинским подразделениям в Курской области, Минобороны РФ.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 899-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.