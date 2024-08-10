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В Германии предложили радикальное решение по Украине

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Германия должна прекратить финансирование Украины, а высвобожденные средства направить на развитие своей гражданской инфраструктуры, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в социальной сети Х.

Источник: © РИА Новости

«Нам срочно нужны инвестиции в гражданскую инфраструктуру, а не все больше и больше денег немецких налогоплательщиков на дорогое оружие и конфликт на Украине», — отметила она.

Кроме того, Вагенкнехт подчеркнула, что политика немецкого правительства привела к обогащению оружейного концерна Rheinmetall и упадку экономики.

Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что его удивляют нынешние власти Германии, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны.