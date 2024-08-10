«Нам срочно нужны инвестиции в гражданскую инфраструктуру, а не все больше и больше денег немецких налогоплательщиков на дорогое оружие и конфликт на Украине», — отметила она.
Кроме того, Вагенкнехт подчеркнула, что политика немецкого правительства привела к обогащению оружейного концерна Rheinmetall и упадку экономики.
Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что его удивляют нынешние власти Германии, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны.