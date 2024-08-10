Спикер крымского парламента поздравил ялтинцев с Днём города

Он подчеркнул, что этот курортный населенный пункт — это теплое, ласковое море и чистый горный воздух, уникальные природные пейзажи и благодатный климат.
По словам Константинова, город по праву считается столицей курортов Крыма. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов.
«Ялта должна быть городом, в котором, в первую очередь, комфортно жить и работать. Это — наш главный приоритет. Убежден, вместе мы сделаем курортную столицу нашего полуострова ещё более современной и привлекательной», — сказал спикер крымского парламента.
Поздравила город и глава администрации Ялты Янина Павленко. В комментариях под своим постом в telegram-канале она отметила, что массовые мероприятия не проводятся. Только культурные, спортивные, для детей.