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Спикер крымского парламента поздравил ялтинцев с Днём города

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов поздравил жителей Ялты с Днём города.

Он подчеркнул, что этот курортный населенный пункт — это теплое, ласковое море и чистый горный воздух, уникальные природные пейзажи и благодатный климат.

По словам Константинова, город по праву считается столицей курортов Крыма. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов.

«Ялта должна быть городом, в котором, в первую очередь, комфортно жить и работать. Это — наш главный приоритет. Убежден, вместе мы сделаем курортную столицу нашего полуострова ещё более современной и привлекательной», — сказал спикер крымского парламента.

Поздравила город и глава администрации Ялты Янина Павленко. В комментариях под своим постом в telegram-канале она отметила, что массовые мероприятия не проводятся. Только культурные, спортивные, для детей.

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