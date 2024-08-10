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Куйвашев поздравил уральцев с Днём физкультурника

И выразил благодарности.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днём физкультурника. В своем обращении он подчеркнул, что этот праздник объединяет всех, кто стремится поддерживать активный и здоровый образ жизни, сообщает департамент информполитики.

Также глава региона отметил, что регулярные занятия физкультурой придают людям радость движения, бодрость, закаляет дух и укрепляет силы. И напомнил, что в регионе здоровому образу жизни и развитию спортивной сферы придают особе значение.

Руководитель также напомнил, что в регионе успешно воплощается в жизнь проект под названием «Спорт — норма жизни». В рамках него для занятий всех жителей спортом создаются комфортные условия.

«Во многом благодаря этим усилиям сегодня свыше 2,2 миллиона уральцев систематически занимаются спортом, это более 60 процентов населения», — добавил Куйвашев.

Кроме того, в регионе развивается активно спортивная инфраструктура. И ежегодно проводятся спортивные многочисленные массовые мероприятия. В прошлом году они объединили свыше двух миллионов человек.

Куйвашев поблагодарил любителей спорта, профессиональных спортсменов, руководителей спортклубов, тренеров и организаторов массовых спортивных событий за вклад повышение качества жизни уральцев и укрепление их здоровья. И пожелал уральцам оптимизма, активного долголетия и бодрого настроения.

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