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Ильсур Метшин рассказал студентам о Стратегии развития Казани

По его словам, столица Татарстана должна стать магнитом для лучших умов.

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал студентам о Стратегии развития города. Это состоялось в рамках молодежного форума «Территория смыслов» в Москве.

По словам Метшина, не нужно окружать себя пессимистами. Он советует слушать разные мнения и держаться людей, которые умеют верить, поддерживать и мечтать. Он добавил, что столица Татарстана должна стать магнитом для лучших умов.

По мнению мэра города, многое поменялось после Универсиады. В настоящее время столица Татарстана готовится к саммиту БРИКС. Количество мероприятий перерастает в качество. Также он подчеркнул важность продвижения здорового образа жизни в городе. 63% жителей систематически занимаются спортом.

Напомним, в Казани учредили Ассоциацию городов БРИКС+. Инициатива по ее созданию принадлежит мэру столицы Татарстана Ильсуру Метшину.