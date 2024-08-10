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Иркутский авиазавод передал Минобороны новые истребители Су-30СМ2

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в Госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Минобороны России новые улучшенные многофункциональные истребители Су-30СМ2, сообщает пресс-служба ОАК.

Источник: © РИА Новости

Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы.

«Благодаря проведенной по техническому заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов. В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сот километров», — говорится в сообщении.

Иркутский авиационный завод своевременно выполняет план выпуска новых самолетов в рамках гособоронзаказа, добавили в пресс-службе.

Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолетов, состоящих на вооружении ВКС России. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования.