Иркутский авиазавод передал Минобороны новые истребители Су-30СМ2

Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы.
«Благодаря проведенной по техническому заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов. В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сот километров», — говорится в сообщении.
Иркутский авиационный завод своевременно выполняет план выпуска новых самолетов в рамках гособоронзаказа, добавили в пресс-службе.
Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолетов, состоящих на вооружении ВКС России. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования.