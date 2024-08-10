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В ходе проведения СВО погиб Денис Чертищев из Соликамска

Военнослужащий из Пермского края погиб в возрасте 40 лет.

Источник: Администрация Соликамского городского округа

В ходе проведения СВО на Украине погиб 40-летний житель Соликамска Чертищев Денис Викторович. Прощание с земляком проведут 10 августа с 12:30 в городском ДК завода «Урал». Похоронят земляка на аллее Славы в Мишарино.

Администрация Соликамского городского округа сообщила, Денис Чертищев родился 25 декабря 1983 года. После окончания школы № 14, закончил ПТУ № 73. Работал на предприятиях округа.

Администрация округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего земляка.

В Пермском крае похоронят погибших участников СВО. Церемонии прощания с погибшими земляками пройдут 9 и 10 августа в трех округах Прикамья.