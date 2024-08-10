В ходе проведения СВО погиб Денис Чертищев из Соликамска

В ходе проведения СВО на Украине погиб 40-летний житель Соликамска Чертищев Денис Викторович. Прощание с земляком проведут 10 августа с 12:30 в городском ДК завода «Урал». Похоронят земляка на аллее Славы в Мишарино.
Администрация Соликамского городского округа сообщила, Денис Чертищев родился 25 декабря 1983 года. После окончания школы № 14, закончил ПТУ № 73. Работал на предприятиях округа.
Администрация округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего земляка.
В Пермском крае похоронят погибших участников СВО. Церемонии прощания с погибшими земляками пройдут 9 и 10 августа в трех округах Прикамья.