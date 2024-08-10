Алексей Логвиненко поздравил ростовчан с Днем физкультурника

Сегодня мы отмечаем День физкультурника! Глава администрации Ростова-на-Дону поздравил жителей города с праздником.
— Это праздник спортсменов, тренеров, болельщиков, любителей физкультуры. Радует, что физическая культура становится неотъемлемой частью жизни ростовчан.
Из года в год число поклонников здорового образа жизни только растет. На сегодня в Ростове — около 600 тысяч человек, систематически занимающихся спортом. Это люди разных возрастов, профессий. Но их объединяет общий интерес — поддерживать тело и дух в крепком состоянии.
Ни для кого не секрет, что спорт не только формирует выносливость, но и приносит массу положительных эмоций.
Для этого в донской столице динамично развивается спортивная инфраструктура — ремонтируются площадки, обустраиваются новые пространства, в парках устанавливаются тренажеры. За год в городе проведено более 500 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 70 тысяч жителей и гостей города. Приятно отметить, что все объекты и события пользуются колоссальным спросом.
От всей души поздравляю всех причастных к этому дню с праздником! Желаю крепкого здоровья, спортивного долголетия, успехов и новых ярких побед!
Донская столица спортивна круглый год!