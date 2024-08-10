Алексей Логвиненко поздравил ростовчан с Днем физкультурника

Из года в год число поклонников здорового образа жизни только растет. На сегодня в Ростове — около 600 тысяч человек, систематически занимающихся спортом. Это люди разных возрастов, профессий. Но их объединяет общий интерес — поддерживать тело и дух в крепком состоянии.