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Режим контртеррористической операции ввели в регионах рядом с Воронежской областью

Меру приняли в целях обеспечения безопасности граждан.

Подразделения вооруженных сил Украины организовали террористическую атаку на Курскую область, результатом которой стали жертвы среди мирных жителей, разрушения жилых домов и гражданских объектов. В связи с этим в целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника Национальный антитеррористический комитет (НАК) принял решение ввести в Белгородской, Брянской и Курской областях правовой режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в НАК в пятницу, 9 августа.

Государственные органы принимают дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности граждан, поддержание правопорядка и усиление антитеррористической защищенности объектов.

Режим КТО подразумевает следующие меры и ограничения:

  • проверку у физических лиц документов, удостоверяющих личность;
  • удаление физических лиц и отбуксировка автомобилей с отдельных участков местности и объектов;
  • усиление охраны общественного порядка, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
  • контроль телефонных переговоров, поиск на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях информации об обстоятельствах совершения террористического акта и его организаторах;
  • использование транспортных средств организаций и физических лиц для доставки в больницы тех, кому нужна срочная медицинская помощь, а также для преследования подозреваемых в совершении террористического акта;
  • приостановка оказания услуг связи и ограничение использования сетей и средств связи;
  • приостановка деятельности опасных производств и организаций;
  • ограничение движения автомобилей и пешеходов;
  • временное отселение жителей отдельных территорий в безопасные районы;
  • беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в частную собственность;
  • проведение досмотра при въезде и выезде из региона;
  • ограничение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ;
  • введение особого режима оборота лекарств и препаратов, содержащих наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, а также этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По сообщению МЧС России, обстановка в Курской области в пятницу, 9 августа, была отнесена к ЧС федерального характера. Установлен федеральный уровень реагирования. Соответствующее решение на внеочередном заседании приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.