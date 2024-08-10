Режим контртеррористической операции ввели в регионах рядом с Воронежской областью

Подразделения вооруженных сил Украины организовали террористическую атаку на Курскую область, результатом которой стали жертвы среди мирных жителей, разрушения жилых домов и гражданских объектов. В связи с этим в целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника Национальный антитеррористический комитет (НАК) принял решение ввести в Белгородской, Брянской и Курской областях правовой режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в НАК в пятницу, 9 августа.