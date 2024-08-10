Режим контртеррористической операции ввели в регионах рядом с Воронежской областью

Подразделения вооруженных сил Украины организовали террористическую атаку на Курскую область, результатом которой стали жертвы среди мирных жителей, разрушения жилых домов и гражданских объектов. В связи с этим в целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника Национальный антитеррористический комитет (НАК) принял решение ввести в Белгородской, Брянской и Курской областях правовой режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в НАК в пятницу, 9 августа.
Государственные органы принимают дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности граждан, поддержание правопорядка и усиление антитеррористической защищенности объектов.
Режим КТО подразумевает следующие меры и ограничения:
- проверку у физических лиц документов, удостоверяющих личность;
- удаление физических лиц и отбуксировка автомобилей с отдельных участков местности и объектов;
- усиление охраны общественного порядка, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
- контроль телефонных переговоров, поиск на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях информации об обстоятельствах совершения террористического акта и его организаторах;
- использование транспортных средств организаций и физических лиц для доставки в больницы тех, кому нужна срочная медицинская помощь, а также для преследования подозреваемых в совершении террористического акта;
- приостановка оказания услуг связи и ограничение использования сетей и средств связи;
- приостановка деятельности опасных производств и организаций;
- ограничение движения автомобилей и пешеходов;
- временное отселение жителей отдельных территорий в безопасные районы;
- беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в частную собственность;
- проведение досмотра при въезде и выезде из региона;
- ограничение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ;
- введение особого режима оборота лекарств и препаратов, содержащих наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, а также этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
По сообщению МЧС России, обстановка в Курской области в пятницу, 9 августа, была отнесена к ЧС федерального характера. Установлен федеральный уровень реагирования. Соответствующее решение на внеочередном заседании приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.