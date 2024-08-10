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Для стран Центральной Азии может появиться единый телеканал

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Астане рассмотрели идею создания единого телеканала и медиаплатформы для стран ЦА.

Источник: Podrobno.uz

По информации пресс-службы Министерства культуры и информации Казахстана, такие шаги позволят объединить усилия в укреплении информационной безопасности и продвижении культурного обмена.

В ходе встречи первый заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана Дилшод Саиджанов, вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков, председатель государственного комитета по телевидению и радиовещанию Таджикистана Нуриддин Саид, зампредседателя государственного комитета Туркменистана по телевидению, радио и кинематографии Аннасахет Какаев и заведующий отделом международных связей и привлечения инвестиций Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Нусубалы Жакыпбеков обсудили меры повышения медиаграмотности и борьбе с фейковой информацией.