Для стран Центральной Азии может появиться единый телеканал

В ходе встречи первый заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана Дилшод Саиджанов, вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков, председатель государственного комитета по телевидению и радиовещанию Таджикистана Нуриддин Саид, зампредседателя государственного комитета Туркменистана по телевидению, радио и кинематографии Аннасахет Какаев и заведующий отделом международных связей и привлечения инвестиций Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Нусубалы Жакыпбеков обсудили меры повышения медиаграмотности и борьбе с фейковой информацией.