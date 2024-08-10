Что известно о выборах губернатора Самарской области-2024: кто станет главой региона и когда голосовать

Дата проведения выборов губернатора Самарской области в 2024 году
Выборы губернатора Самарской области в этом году пройдут в единый день голосования — 8 сентября. При этом отдать свой голос за того или иного кандидата самарцы смогут в течение трех дней — 6,7 и 8 сентября. Те, кто не сможет лично присутствовать на участке, смогут проголосовать раньше. Выборы в дистанционном формате стартуют уже в августе.
Кандидаты в губернаторы Самарской области
За пост губернатора в 2024 году поборются шесть человек. В избирательную комиссию поступало несколько заявок, однако отбор прошли не все. В результате были определены следующие кандидаты.
Вячеслав Федорищев, ныне временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области, участвует в выборах от партии «Единая Россия». Михаил Маряхин представит партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Алексей Лескин — партию КПФР, Владимир Плякин — партию «Новые люди». От партии «Зеленая альтернатива» баллотируется Степан Соловьев, а Наталья Бисярина примет участие от партии ЛДПР.
Посмотреть информацию о кандидатах также можно на сайте «Госуслуг».
Выборы губернатора Самарской области-2024: как пройдет голосование, участки, график работы
Голосование состоится 6,7 и 8 сентября 2024 года. Избирательные участки откроются в 8.00 и будут принимать избирателей до 20.00. Чтобы отдать свой голос, нужно прийти на участок, закрепленный за местом жительства. С собой необходимо взять паспорт. Узнать адрес своего участка можно при помощи сервиса «Госуслуг» в разделе «Выборы».
В случае, если избиратель находится не у себя в городе или поселке, он сможет проголосовать на любом удобном участке. Для этого нужно подать заявление в любую территориальную избирательную комиссию в срок с 22 июля по 2 сентября 2024 года. При помощи сервиса «Мобильный избиратель» можно выбрать удобной участок голосования. Открепиться вы можете на «Госуслугах».
Дистанционное электронное голосование в Самаре-2024: как проголосовать онлайн
В некоторых ситуациях избиратель не может присутствовать на участке. Однако переживать не стоит — исполнить свой гражданский долг все равно получится. Самарцы могут проголосовать на дому в период с 29 августа до 14.00 8 сентября. Для этого нужно обратиться в участковую избирательную комиссию лично, по телефону или через портал «Госуслуги».