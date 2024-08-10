Что известно о выборах губернатора Самарской области-2024: кто станет главой региона и когда голосовать

В случае, если избиратель находится не у себя в городе или поселке, он сможет проголосовать на любом удобном участке. Для этого нужно подать заявление в любую территориальную избирательную комиссию в срок с 22 июля по 2 сентября 2024 года. При помощи сервиса «Мобильный избиратель» можно выбрать удобной участок голосования. Открепиться вы можете на «Госуслугах».