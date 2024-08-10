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В Перми нашли замену начальнику городского УКС, задержанной за крупную взятку

Исполнять обязанности начальника УКС вместо Ирины Чирковой будет ее заместитель Оксана Попова.

Источник: Комсомольская правда

В Перми городские власти прокомментировали задержание начальника Управления капитального строительства (УКС) Ирины Чирковой. В пресс-службе администрации города сообщили, что руководству известно о проведении следственных действий.

Городское УКС выполняет свои функции в штатном режиме, исполняющим обязанности начальника ведомства будет Оксана Попова, ранее занимавшая пост его заместителя.

Начальника УКС администрации города Ирину Чиркову и директора ООО «Строительно-монтажный Трест № 6» Сергея Микова задержали в Перми. По версии следствия, 22 июля 2022 года Миков через посредника передал взятку Чирковой в размере не менее 5 млн руб.