В Перми нашли замену начальнику городского УКС, задержанной за крупную взятку

В Перми городские власти прокомментировали задержание начальника Управления капитального строительства (УКС) Ирины Чирковой. В пресс-службе администрации города сообщили, что руководству известно о проведении следственных действий.
Городское УКС выполняет свои функции в штатном режиме, исполняющим обязанности начальника ведомства будет Оксана Попова, ранее занимавшая пост его заместителя.
Начальника УКС администрации города Ирину Чиркову и директора ООО «Строительно-монтажный Трест № 6» Сергея Микова задержали в Перми. По версии следствия, 22 июля 2022 года Миков через посредника передал взятку Чирковой в размере не менее 5 млн руб.