В Перми нашли замену начальнику городского УКС, задержанной за крупную взятку

Начальника УКС администрации города Ирину Чиркову и директора ООО «Строительно-монтажный Трест № 6» Сергея Микова задержали в Перми. По версии следствия, 22 июля 2022 года Миков через посредника передал взятку Чирковой в размере не менее 5 млн руб.