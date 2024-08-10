Стало известно, что изменится в Новосибирске после приезда Мишустина

Сейчас стало известно, какие указания он дал региональным властям.
Председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел в Новосибирск 23 июля. Его рабочий визит начался с осмотра аэропорта Толмачёво. На следующий день премьер-министр посетил научный центр в Академгородке.
На сайте правительства России спустя две недели появился перечень указаний, которые Михаил Мишустин сделал после рабочего визита. Премьер-министр побывал в Дальневосточном и Сибирском округах.
Так, стало известно, что в Новосибирске после визита Михаила Мишустина должен быть достроен первый этап Восточного обхода к 2025 году.
Также в Новосибирской области в ближайшее время должны приступить к реконструкции автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Планируется, что трасса облегчит путь автолюбителей в Манжерок и другие населённые пункты в Республике Алтай.