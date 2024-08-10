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Стало известно, что изменится в Новосибирске после приезда Мишустина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посещал Новосибирск 23—24 июля.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас стало известно, какие указания он дал региональным властям.

Председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел в Новосибирск 23 июля. Его рабочий визит начался с осмотра аэропорта Толмачёво. На следующий день премьер-министр посетил научный центр в Академгородке.

На сайте правительства России спустя две недели появился перечень указаний, которые Михаил Мишустин сделал после рабочего визита. Премьер-министр побывал в Дальневосточном и Сибирском округах.

Так, стало известно, что в Новосибирске после визита Михаила Мишустина должен быть достроен первый этап Восточного обхода к 2025 году.

«Минтранс и Минфин представят предложения по финансированию строительства первого этапа восточного обхода Новосибирска для ввода его в эксплуатацию в 2025 году и по срокам реализации следующих этапов строительства этого обхода», — говорится в документе, представленном на сайте правительства России.

Также в Новосибирской области в ближайшее время должны приступить к реконструкции автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Планируется, что трасса облегчит путь автолюбителей в Манжерок и другие населённые пункты в Республике Алтай.

Мишустин Михаил