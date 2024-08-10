Стало известно, что изменится в Новосибирске после приезда Мишустина

«Минтранс и Минфин представят предложения по финансированию строительства первого этапа восточного обхода Новосибирска для ввода его в эксплуатацию в 2025 году и по срокам реализации следующих этапов строительства этого обхода», — говорится в документе, представленном на сайте правительства России.