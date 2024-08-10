В Усть-Ишимском районе попрощались с 23-летним жителем, погибшим в ходе СВО

Как сообщают сотрудники администрации Усть-Ишимского муниципального округа, в районе накануне попрощались с 23-летним Абдрахмановым Максимом Ризануровичем, погибшим в ходе специальной военной операции.
Максим Ризанурович заключил контракт на военную службу 27 ноября прошлого года в Ханты-Мансийске. Он служил командиром отделения, командиром боевой машины и младшим сержантом.
Мужчина погиб ещё 19 февраля при выполнении боевых задач на территории Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. За мужество, отвагу и самоотверженность Максима наградили Орденом Мужества посмертно.