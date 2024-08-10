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В Усть-Ишимском районе попрощались с 23-летним жителем, погибшим в ходе СВО

Боец награждён Орденом Мужества посмертно.

Источник: Администрация Усть-Ишимского района

Как сообщают сотрудники администрации Усть-Ишимского муниципального округа, в районе накануне попрощались с 23-летним Абдрахмановым Максимом Ризануровичем, погибшим в ходе специальной военной операции.

Максим Ризанурович заключил контракт на военную службу 27 ноября прошлого года в Ханты-Мансийске. Он служил командиром отделения, командиром боевой машины и младшим сержантом.

Мужчина погиб ещё 19 февраля при выполнении боевых задач на территории Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. За мужество, отвагу и самоотверженность Максима наградили Орденом Мужества посмертно.