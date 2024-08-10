Беглов поздравил петербуржцев с Днем физкультурника

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей и гостей Северной столицы с Днем физкультурника. Он напомнил, что за 5 последних лет доля горожан, которые систематически занимаются спортом, выросла более чем на треть. На сегодняшний день здорового образа жизни придерживаются порядка 3 млн человек или 58% жителей от 3 до 79 лет.