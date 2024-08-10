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Беглов поздравил петербуржцев с Днем физкультурника

Губернатор Северной столицы пожелал всем здоровья, оптимизма, энергии и новых побед.

Ежегодно во вторую субботу августа отмечается праздник здорового образа жизни — День физкультурника. Праздник был учрежден в 1939 году. Его основная цель — привлечь внимание к физической культуре и спорту в жизни каждого человека.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей и гостей Северной столицы с Днем физкультурника. Он напомнил, что за 5 последних лет доля горожан, которые систематически занимаются спортом, выросла более чем на треть. На сегодняшний день здорового образа жизни придерживаются порядка 3 млн человек или 58% жителей от 3 до 79 лет.

Спасибо всем, кто трудится в сфере спорта, кто помогает петербуржцам выбирать физическую культуру и спорт, а вместе с ними — бодрость духа, активный образ жизни и отличное настроение! Желаю всем здоровья, оптимизма, энергии и новых побед!

глава Санкт-Петербурга Александр Беглов

Губернатор также отметил, что детские сады и школы сейчас строятся с мощным спортивным ядром — двумя бассейнами, спортивными и танцевальными залами. Оборудуем пришкольные и дворовые стадионы, уличные тренажерные площадки.

Кроме того, на Яхтенной улице начнется строительство уникальный объект — «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Санкт‑Петербурга». В новом многофункциональном комплексе будут созданы максимально комфортные условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также будет реализован приоритетный городской проект «Серебряный возраст». В рамках этой программы в ближайшие годы откроются 18 районных и 4 общегородских «серебряных» центра" с мощной физкультурно-спортивной составляющей.