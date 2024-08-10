Мэр Уфы рассказал о благоустройстве в центре города

На отдельных участках ул. Пушкина, Новомостовой, Цюрупы, Чернышевского, Кирова укладывают гранитную плитку. На Ленина начался монтаж опор современных и эстетичных опор освещения. Кроме того, приступили к расширению тротуара на улице Карла Маркса.