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Мэр Уфы рассказал о благоустройстве в центре города

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о ходе благоустройства в центре города.

Источник: Соцсети Ратмира Мавлиева

«Продолжаем обновление нашего города. Комплексно приводим в порядок тротуары, фасады, создаем новые зоны отдыха. Держим на контроле работу подрядных организаций, требуем усиления и качественного результата».

отметил мэр города.

На отдельных участках ул. Пушкина, Новомостовой, Цюрупы, Чернышевского, Кирова укладывают гранитную плитку. На Ленина начался монтаж опор современных и эстетичных опор освещения. Кроме того, приступили к расширению тротуара на улице Карла Маркса.

«Наша цель — сделать столицу еще более комфортной, безопасной и привлекательной для всех жителей и гостей».

добавил Ратмир Мавлиев.