Мэр Уфы рассказал о благоустройстве в центре города

«Продолжаем обновление нашего города. Комплексно приводим в порядок тротуары, фасады, создаем новые зоны отдыха. Держим на контроле работу подрядных организаций, требуем усиления и качественного результата».
На отдельных участках ул. Пушкина, Новомостовой, Цюрупы, Чернышевского, Кирова укладывают гранитную плитку. На Ленина начался монтаж опор современных и эстетичных опор освещения. Кроме того, приступили к расширению тротуара на улице Карла Маркса.
«Наша цель — сделать столицу еще более комфортной, безопасной и привлекательной для всех жителей и гостей».