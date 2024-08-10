Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей из Украины над территорией Беларуси и России

«В 19 часов 4 минуты на высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины. Над территорией Беларуси мы уничтожили цели. Остальные были переданы (у нас единое ПВО с Россией) Российской Федерации. И по информации Генерального штаба России и командующего этим направлением противовоздушной обороны России, эти цели были поражены под Ярославлем. Первое направление — Смоленск. Но потом они изменили траекторию полета — те, которые над Россией остались, и направились в район Ярославля. Но были перехвачены уже российскими системами ПВО и уничтожены», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что Министерству обороны, Генеральному штабу Вооруженных Сил Беларуси даны поручения провести соответствующие мероприятия для того, чтобы надежно обеспечить безопасность государства. «Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся», — сказал он.