Лукашенко пообещал, что «провокации» Украины не останутся без ответа

Лукашенко также заявил, что белорусским Минобороны и Генштабу даны поручения «провести соответствующие мероприятия для того, чтобы надежно обеспечить безопасность государства». «Неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал много-много раз, этим самым показывают, что ни к какому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряженности — два дня назад атака на Курском направлении <…>, ну и вот эта провокация», — добавил глава государства.