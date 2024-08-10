Смогут ли ВСУ прорваться в Крым — ответ властей

«Крым — полуостров, практически остров. С нами им будет гораздо сложнее, чем с открытыми со всех сторон территориями. Вторжение в Крым будет связано с неимоверными потерями и завершится неимоверным проигрышем для ВСУ», — убежден Константинов.
Спикер крымского парламента подчеркнул, что ситуация отслеживается, все возможные меры безопасности предпринимаются.
В Крыму создаются дополнительные фортификационные укрепрайоны для усиления противодиверсионной защиты региона, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. По словам главы региона, все зоны ответственности распределены и между гражданскими, военными и правоохранительным блоком. Он подчеркнул достаточную готовность региона к отражению атак.