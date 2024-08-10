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Смогут ли ВСУ прорваться в Крым — ответ властей

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. Если ВСУ задумают прорваться в Крым — эта попытка завершится для киевских боевиков колоссальными потерями. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Крым — полуостров, практически остров. С нами им будет гораздо сложнее, чем с открытыми со всех сторон территориями. Вторжение в Крым будет связано с неимоверными потерями и завершится неимоверным проигрышем для ВСУ», — убежден Константинов.

Спикер крымского парламента подчеркнул, что ситуация отслеживается, все возможные меры безопасности предпринимаются.

В Крыму создаются дополнительные фортификационные укрепрайоны для усиления противодиверсионной защиты региона, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. По словам главы региона, все зоны ответственности распределены и между гражданскими, военными и правоохранительным блоком. Он подчеркнул достаточную готовность региона к отражению атак.