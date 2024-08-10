Молдова и Украина усилили совместный контроль на границе

«Поддержка ЕС позволила облегчить торговлю и передвижение людей на границе между Украиной и Республикой Молдова, одновременно предотвращая и борясь с контрабандой и другими преступлениями. В конечном итоге это способствовало безопасности, стабильности и устойчивому развитию региона», — заявил Николайчук.