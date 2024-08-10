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Молдова и Украина усилили совместный контроль на границе

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Власти Молдовы и Украины усилили совместный контроль и обмен информацией о лицах, транспортных средствах и товарах, пересекающих границу.

Источник: Sputnik.md

В трех пунктах пропуска (Крива — Мамалыга, Отачь — Могилев-Подольский и Паланка — Маяки — Удобное) установлены механизмы видеоконтроля и системы автоматического распознавания номеров, которые позволяют обмениваться информацией в режиме реального времени.

Это стало возможным в рамках проекта «ЕС за безопасность границ», реализуемого Международной организацией по миграции (МОМ). Документ, содержащий технические условия для обмена данными подписали заместитель руководителя Государственной таможенной службы Украины Олег Николайчук и врио директора Таможенной службы Молдовы Виорел Доага.

«В рамках проекта были модернизированы центральные ИТ-системы Таможенной службы Республики Молдова и Государственной таможенной службы Украины. Модернизация улучшила бизнес-процессы и облегчила взаимный обмен информацией между Украиной и Молдовой, а также будущее взаимодействие с таможенными информационными системами Европейского союза», — заявил Доага на церемонии подписания договора.

Также в рамках проекта Генеральная инспекция погранполиции Молдовы и Пограничная госслужба Украины получили современную технику для патрулирования реки Днестр.

«Поддержка ЕС позволила облегчить торговлю и передвижение людей на границе между Украиной и Республикой Молдова, одновременно предотвращая и борясь с контрабандой и другими преступлениями. В конечном итоге это способствовало безопасности, стабильности и устойчивому развитию региона», — заявил Николайчук.

Проект «ЕС за безопасность границ» проводился с января 2020 года по июнь 2024 года, его общий бюджет составил 4 440 000 евро. Европейский союз выделил 3 552 000 евро, а остальную сумму софинансировали Таможенная служба Республики Молдова, Государственная таможенная служба Украины, Государственная пограничная служба Украины и Генеральная инспекция пограничной полиции Республики Молдова.