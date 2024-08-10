Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной

«Учитывая обстановку, складывающуюся на Украине, а также в Курской области России, главнокомандующий Вооруженными силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации», — сказал он.