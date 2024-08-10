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Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной

МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной, сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин, его слова приводит пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.

«Учитывая обстановку, складывающуюся на Украине, а также в Курской области России, главнокомандующий Вооруженными силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации», — сказал он.

Министр подчеркнул, что белорусские военные внимательно следят за обстановкой и готовы реагировать на любые ее изменения.

Хренин также рассказал подробности произошедшего накануне нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины, о котором сегодня сообщил Лукашенко. Министр уточнил, что белорусские зенитчики определили вторгшиеся объекты как беспилотные летательные аппараты. Часть БПЛА уничтожили над республикой в 19:04 мск, часть передали на сопровождение российским военным, которые также сбили цели.

«Мы расцениваем это как провокацию в отношении Республики Беларусь», — подчеркнул министр.

Глава Минобороны отметил, что воинские части Сил специальных операций, Сухопутных войск, Ракетных войск, в том числе реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер», направили в назначенные районы.

Бои на курском направлении.

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области, а сама Суджа подверглась неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.

Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение украинских боевиков. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.

В регионе и соседних с ним Белгородской и Брянской областях, также граничащих с Украиной, для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов диверсантами ВСУ ввели режим КТО. В Курской области также действует режим ЧС федерального характера.