Хренин рассказал детали нарушения воздушного пространства Беларуси

Он рассказал, что дежурные силы ПВО 9 августа обнаружили неопознанные воздушные объекты, которые следовали с территории Украины в направлении Беларуси.
«В целях своевременного пресечения возможного нарушения Государственной границы в воздушном пространстве Республики Беларусь в установленные сроки были приведены в готовность № 1 назначенные силы и средства», — сообщил он.
После того, как воздушные цели пересекли государственную границу Беларуси, они были классифицированы как беспилотные летательные аппараты. Была отдана команда на их уничтожение.
В результате действий боевых расчетов часть летательных аппаратов была уничтожена.
Остальные, находящиеся вне зоны поражения средств ПВО, были взяты под контроль подразделений дежурных сил РТВ и переданы на сопровождение российской стороне.
Как все происходило
Министр рассказал, что в пятницу, 9 августа, в 18:10 дежурными силами радиотехнической бригады со стороны Украины был зафиксирован полет группы целей к белорусской государственной границе.
В 18:13 дежурные силы ПВО страны были приведены в готовность № 1 для действий по группе целей в случае нарушения Государственной границы.
В 18:29 подняты находящиеся на боевом дежурстве экипажи самолетов Су-30СМ и вертолетов Ми-24.
В 18:58 средствами одного из зенитных ракетных полков из состава дежурных сил обнаружены воздушные цели. Они были взяты на сопровождение и определены как беспилотные летательные аппараты.
Цели были уничтожены белорусскими военными в 19:04.
Он также сообщил, что летательные аппараты, которые находились вне воздушного пространства Беларуси, были переданы на сопровождение российским силам и средствам ПВО и также уничтожены.
«Мы расцениваем это как провокацию в отношении Республики Беларусь», — заявил Хренин.
Нарушение воздушного пространства
О том, что воздушные цели из Украины были уничтожены над территориями Беларуси и России, рассказал президент Александр Лукашенко в субботу.
Нарушение воздушного пространства украинской стороной на восточном направлении в районе Костюковичского района произошло вечером в пятницу, 9 августа. Силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность.
Военные уничтожили несколько целей над белорусской территорией, некоторые были переданы российским ВС.
По словам Лукашенко, есть основания полагать, что такие нарушения воздушного пространства со стороны Украины произошли не в первый раз.
В настоящее время идет поиск обломков уничтоженных целей — предполагается, что это были беспилотники.