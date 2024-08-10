В Германии раскрыли, где ВСУ столкнулись с катастрофой

«Самая важная часть фронта сейчас, где проходят крайне тяжелые бои, — это определенно Донбасс. <…> Там русские ежедневно продвигаются вперед», — отметил он.
Ваннер подчеркнул, что многие считают действия ВСУ в Курской области маневром, направленным на поддержание своего образа в глазах партнеров. Журналист добавил, что ВСУ не смогут добиться там результатов, поскольку у них недостаточно для этого сил.
Накануне в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» за неделю взяли под контроль населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое в ДНР.