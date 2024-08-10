В Петербурге почтили память первого мэра города Анатолия Собчака

«Десятого августа, в день 87-летия со дня рождения Анатолия Собчака, на Никольском кладбище Александро-Невской лавры на могилу мэра Санкт-Петербурга легли цветы от Правительства Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, Собчак внес решающий вклад в преодоление городом тяжелого экономического и хозяйственного кризиса начала 1990-х годов. Он напомнил, что с именем Анатолия Собчака связаны возвращение Санкт-Петербургу исторического названия, разработка конституции Российской Федерации, формирование в городе новой системы органов государственной власти.
Губернатор Петербурга также добавил, что Анатолий Собчак предпринял первые шаги по возрождению Петербурга, как культурной столицы России.
Анатолий Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга — сейчас руководство городом осуществляет губернатор. В феврале 2000 года Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область) от острой сердечной недостаточности.