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В Петербурге почтили память первого мэра города Анатолия Собчака

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга почтили память первого мэра города Анатолия Собчака, которому в субботу исполнилось бы 87 лет, сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Источник: © РИА Новости

«Десятого августа, в день 87-летия со дня рождения Анатолия Собчака, на Никольском кладбище Александро-Невской лавры на могилу мэра Санкт-Петербурга легли цветы от Правительства Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, Собчак внес решающий вклад в преодоление городом тяжелого экономического и хозяйственного кризиса начала 1990-х годов. Он напомнил, что с именем Анатолия Собчака связаны возвращение Санкт-Петербургу исторического названия, разработка конституции Российской Федерации, формирование в городе новой системы органов государственной власти.

Губернатор Петербурга также добавил, что Анатолий Собчак предпринял первые шаги по возрождению Петербурга, как культурной столицы России.

Анатолий Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга — сейчас руководство городом осуществляет губернатор. В феврале 2000 года Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область) от острой сердечной недостаточности.